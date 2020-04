Coronakrise: Staatspräsident Zeman ruft Tschechen zum Durchhalten auf

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman hat seine Landsleute zum Durchhalten in der Coronakrise aufgerufen. Er befürworte den restriktiven Kurs, den die Regierung eingeschlagen haben, sagte das Staatsoberhaupt am Sonntag in einer Talkshow, die vom privaten TV-Sender Prima ausgestrahlt wurde.

Laut Zeman hat sich die liberalere Herangehensweise im Kampf gegen das Coronavirus nicht bewährt. In Ländern wie zum Beispiel Schweden verstärke sich die Epidemie, wohingegen sie hierzulande schwächer werde, führte der Präsident aus. Tschechien hat Mitte März bereits Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen sowie eine Mundschutzpflicht eingeführt.

In der Frage zur Dauer des Notstands sprach sich Miloš Zeman am Sonntag für eine Verlängerung bis 15. Mai aus. Das Abgeordnetenhaus hat am Dienstag entschieden, eine Weiterführung des Notstands erst einmal nur bis 30. April zu erlauben.