Coronakrise lässt Autoproduktion in Tschechien einbrechen

Die Produktion von Pkw ist in Tschechien in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 31 Prozent zurückgegangen. Vor allem im April kam es wegen der Coronakrise zu einem Einbruch bei der Fertigung. Da ging der Umfang der Produktion um fast 89 Prozent zurück, wie der tschechische Verband der Autoindustrie am Dienstag bekanntgab.

Hierzulande fertigen drei große Autokonzerne: die VW-Tochter Škoda, das südkoreanische Unternehmen Hyundai sowie das Konglomerat TPCA aus Toyota, Peugeot und Citroën.