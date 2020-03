Coronafälle pro Kopf: Tschechien auf Rang 16 in Europa

Bei den Coronafällen pro Kopf liegt Tschechien auf Rang 16 innerhalb der Europäischen Union. Dies geht aus den Daten eines neuen Info-Portals hervor. Dieses wurde von einem gemeinsamen Team des Projekts „Digitales Tschechien“ und der Nationalen Agentur für Kommunikations- und Informationstechnologie (NAKIT) erstellt.

Laut den Daten weist Tschechien derzeit 256 Coronafälle je einer Million Einwohner auf. Am meisten gibt es in Luxemburg (3115) sowie in Spanien (1713) und Italien (1616).

Bei den Tests liegt Tschechien auf dem siebten Platz in der EU. Hierzulande wurden 4062 Tests auf eine Million Einwohner durchgeführt. An der Spitze liegt Slowenien mit fast 10.000 Tests je einer Million Einwohnern.