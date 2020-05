Corona: Zehn Tage unter 100 Neuinfektionen

Der Tageszuwachs der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag in Tschechien den zehnten Tag in Folge unter 100. Am Sonntag wurde das Virus bei 28 Menschen nachgewiesen, das waren zehn Personen mehr als am Samstag. Am Wochenende wurden allerdings mit rund 4000 auch weniger Tests als sonst durchgeführt. Insgesamt waren 0,73 Prozent der Tests positiv, was in etwa dem Anteil der Vortage entsprach.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Tschechien lag bei 8123. Von ihnen sind 4474 bereits von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Insgesamt 280 Menschen starben hierzulande an der Erkrankung. Die Daten wurden am Montagmorgen auf der Webseite des Gesundheitsministeriums veröffentlicht.