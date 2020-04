Corona: Zahl der Neuinfektionen liegt vierten Tag in Folge unter 100

Den vierten Tag in Folge liegt die Zahl der Neuinfizierten in Tschechien unter 100. Am Samstag sind 79 neue Coronavirus-Fälle verzeichnet, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagmorgen meldete. Insgesamt wurden in Tschechien bisher 7352 Coronavirus-Fälle nachgewiesen.

Inzwischen 219 Patienten sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion in Tschechien gestorben. Seit dem Ausbruch der Epidemie am 1. März haben sich 2471 Menschen von der Lungenerkrankung genesen. Die Zahl der Infizierten liegt aktuell bei 4662 Personen. 386 Patienten werden derzeit in Kliniken behandelt, 71 von ihnen auf Intensivstationen.