Corona: Zahl der Neu-Infektion ist wieder gering

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Freitag in Tschechien bei 55. Das bedeutet nach einem leichten Aufstieg an drei Tagen in FOlge wieder einen deutlichen Rückgang. Allerdings wurden am Freitag, der als Staatsfeiertag in Tschechien begangen wird, nur knapp 4200 Tests durchgeführt. Der Anteil der positiven Ergebnisse an den Tests lag bei 1,31 Prozent.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Epidemie hierzulande am 1. März betrug 7740. Von der Lungenkrankheit Covid-19 sind bisher 3378 Menschen genesen. Insgesamt 241 Patienten sind hierzulande an der Erkrankung gestorben. Die Daten wurden auf den Webseiten des Gesundheitsministeriums am Samstagmorgen veröffentlicht.