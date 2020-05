Corona-Studie: Dunkelziffer der Infizierten in Tschechien ist sehr gering

Die Dunkelziffer der mit der Lungenkrankheit Covid 19 infizierten Menschen in Tschechien ist sehr gering. Das hat eine großangelegte Studie des Gesundheitsministeriums gezeigt. Die Behörde hat die vorläufigen Ergebnisse am Mittwoch in Prag präsentiert. Demzufolge liegt der Anteil der Erkrankten an der Gesamtpopulation bei einigen Promille.

Beim repräsentativen Stichprobentest unter 26.549 Tschechinnen und Tschechen waren 107 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Der geringste Anteil der Infizierten wurde in Brno / Brünn festgestellt, der höchste in der Region von Litovel in Mähren, die vor einigen Wochen noch komplett unter Quarantäne stand. Auch dort lag dieser aber unter 5 Prozent der Getesteten. Den Schätzungen nach weisen 27 bis 38 Prozent der Erkrankten keine Symptome auf.

Die Regierung hält an der schrittweisen Lockerung der Maßnahmen fest. Man müsse sich auf lokale Infektionsherde konzentrieren wie etwa das Gebiet von Cheb / Eger und in den zurückliegenden Tagen auch die Hauptstadt, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch am Mittwoch vor Journalisten in Prag.