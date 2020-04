Corona: Staat verspricht eine Milliarde Kronen als Förderung für Sportvereine

Die Sportklubs und Turnvereine in Tschechien bekommen vom Staat höchstwahrscheinlich eine Sonderförderung in Höhe von einer Milliarde Kronen (37 Millionen Euro). Diese soll ihnen helfen, die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu überwinden. Das teilte der Vorsitzende der Nationalen Sportagentur (NSA) Milan Hnilička am Donnerstag mit. Seiner Aussage nach seien das Finanzministerium und Premier Andrej Babiš mit der Subvention einverstanden.

Die Sportagentur soll die Fördergelder im Rahmen eines Sonderprogramms auszahlen. Die Sportvereine können unter anderem Ersatzzahlungen für Betriebsverluste in Folge der Corona-Krise beantragen.