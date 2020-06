Corona-Sonderförderung des Zukunftsfonds an tschechisch-deutsche „Brückenbauer“

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat Sonderfördermittel an Organisationen und Einzelpersonen vergeben, die sich in den vergangenen Jahren maßgeblich für die Verbesserung der tschechisch-deutschen Beziehungen eingesetzt haben und durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Die Gesamtsumme liege bei rund 244.000 Euro, teilte der Zukunftsfonds am Mittwoch in einem Presseschreiben mit.

Mit dem Geld wurden 66 Organisationen und Einzelpersonen aus Deutschland und Tschechien unterstützt. Es seien Künstler, Verlage und zivilgesellschaftliche Akteure, wie mitgeteilt wurde. Zu den geförderten Institutionen gehören auch renommierte wie das Prager Barockensemble Collegium 1704 oder der Heidelberger Universitätsverlag Winter.