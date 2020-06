Corona: Regierung erörtert System zur Bestimmung sicherer Länder

Die Regierung erörtert auf ihrer Sitzung am Montag das System, nach dem die Länder der Welt in drei Risikogruppen je nach der dortigen Coronavirus-Lage eingeteilt würden.

In die Gruppe der Staaten, die als risikoarm gelten, sollen nach früheren Informationen unter anderem Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien und Griechenland gehören. Ab dem 15. Juni soll es möglich sein, in diese frei zu reisen, also ohne Angabe von Gründen und ohne Coronavirus-Test.