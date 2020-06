Corona-Mietpreis-Stopp geht zu Ende

Der Mietpreis-Stopp, der in Tschechien nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie verhängt wurde, verliert an diesem Freitag seine Gültigkeit. Das Finanzministerium gab die Beendigung der Regelung am Donnerstag bekannt.

Die Regierung hatte jegliche Mieterhöhungen am 23. April verboten, um die Mieter in Zeiten der Corona-Krise zu schützen. Die Maßnahme wurde von der Opposition kritisiert.