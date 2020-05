Die Menschen in Tschechien haben im März doppelt so viel Zeit im Internet verbracht wie noch im Februar, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Dies geht aus Daten von NetMonitor hervor.

Die durchschnittliche Verweildauer im Internet lag im März pro Person hierzulande bei 24 Stunden und 35 Minuten. Die Aufrufe von Internetseiten aus Tschechien stieg um 43 Prozent. Dies habe dem Anstieg anderswo in der Welt entsprochen, hieß es.