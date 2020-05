Corona-Krise: Tschechen geraten in finanzielle Schwierigkeiten

Mehr als die Hälfte der Tschechinnen und Tschechen haben Schwierigkeiten, mit dem Einkommen in der Corona-Zeit auszukommen. Dies geht aus einer Umfrage des Kreditunternehmens Fair Credit hervor.

Demzufolge muss jeder zehnte Tscheche wegen des finanziellen Engpasses regelmäßig Geld leihen. 43 Prozent der Bürger hierzulande kommen mit ihren Einkünften nur gerade so eben über die Runden, vor dem Ausbruch der Pandemie waren es 28 Prozent.

Die Daten zeigen, dass sich die meisten Bürger bemühen, verantwortungsvoll zu handeln und trotz der Tatsache, dass viele von Ihnen mit dem monatlichen Einkommen nur gerade so eben auskommen, nicht in Schulden zu geraten“, führte Geschäftsführer von Fair Credit Tomáš Konvička an.