Corona-Krise: Staat bezahlt ein Drittel der Miete für betroffene Unternehmer

Der Staat will ein Drittel die Mietkosten für diejenigen Gewerbetreibenden bezahlen, die in Folge der Regierungsmaßnahmen in der Corona-Krise ihre Betriebe schließen mussten. Die Hilfe soll die Zeitspanne vom 12. März bis Ende Juni betreffen. Ein Drittel der Miete sollte der Mieter, ein Drittel der Vermieter und ein Drittel der Staat begleichen, sagte Premier Andrej Babiš (Ano) gegenüber dem Nachrichtenserver iDNES.cz am Samstag. Die Unterstützung beziehe sich nach seiner Aussage unter anderem große und kleine Geschäfte, Gaststätten und Friseursalons.

„Der Staat wird sich an Mietkosten beteiligen, wenn der Mieter und der Vermieter eine Ermäßigung vereinbaren“, führte Industrie- und Handelsminister Karel Havlíček an.