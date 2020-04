Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen lag am Samstag in Tschechien bei insgesamt 5905. Es kamen 170 neue Fälle hinzu, das war der zweitniedrigste Tageszuwachs hinter dem Karfreitag. Allerdings wurden am Samstag hierzulande auch am wenigsten Menschen in dieser Woche auf das Virus getestet, konkret waren es 4841.

Den offiziellen Daten nach sind bis Mittwoch in Tschechien 422 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 132 Menschen starben an der Erkrankung.