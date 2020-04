Corona-Infizierte: Tschechien verzeichnet zweithöchsten Tageszuwachs

Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen ist am Dienstag in Tschechien auf 3308 gestiegen. Dies war der zweithöchste Tageszuwachs seit Ausbruch der Pandemie, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Höher hatte die Zahl mit insgesamt 373 neuen Corona-Fällen nur am vergangenen Freitag gelegen. Die Zuwachsrate bei den Infizierten stieg dadurch erneut auf über zehn Prozent.

Bis Dienstagabend galten insgesamt 45 Menschen hierzulande von der Lungenkrankheit Covid-19 geheilt. 31 Patienten waren gestorben.