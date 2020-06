Corona-Infizierte: Tageszuwachs sinkt

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus ist am Freitag in Tschechien wieder gesunken. 35 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet, am Donnerstag waren es 74 Personen. Allerdings haben die Labors am Freitag nur etwa 3500 Tests durchgeführt.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist bei insgesamt 9530 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. 6881 von ihnen gelten als genesen, 327 starben an der Erkrankung. Das Gesundheitsministerium gab die aktuellen Zahlen am Samstagmorgen bekannt.