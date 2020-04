Corona-Infizierte: Tageszuwachs in Tschechien wieder höher

Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen ist am Mittwoch in Tschechien wieder stärker gestiegen. Der Tageszuwachs lag bei 160 Fällen, die Gesamtzahl bei 6301. In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Neuinfektionen nicht die Marke von 100 erreicht. Allerdings wurden gerade an den Osterfeiertagen auch weniger Tests durchgeführt. Am Mittwoch testeten die medizinischen Einrichtungen hingegen eine Rekordzahl an Menschen. Es waren 8332.

Den offiziellen Daten nach sind in Tschechien bisher 819 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 166 Menschen starben an der Erkrankung. Erstmals seit dem 23. März kam aber am Mittwoch kein Corona-Todesopfer hinzu.