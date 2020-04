Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen ist am Mittwoch in Tschechien wieder etwas stärker gestiegen. Der Tageszuwachs lag bei 295 Fällen, die Gesamtzahl bei 5312. Allerdings wurden am Mittwoch so viele Menschen in Tschechien auf das Virus getestet wie noch nie zuvor. Konkret waren es 8164.

Den offiziellen Daten nach sind bis Mittwoch in Tschechien 233 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 99 Menschen starben an der Erkrankung.