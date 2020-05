Corona-Infizierte: Tageszuwachs in Tschechien weiter deutlich unter 100

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Dienstag in Tschechien erneut relativ niedrig. Insgesamt 45 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet. Über 100 lag der Tageszuwachs zuletzt am 30. April. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt mittlerweile bei 8221.

Die Zahl jener, die in Tschechien von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen sind, stieg am Dienstag leicht, und zwar um 24 auf nun 4889 Menschen. Insgesamt 283 Menschen sind hierzulande an der Erkrankung gestorben.