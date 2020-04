Corona-Infizierte: Tageszuwachs in Tschechien leicht gesunken

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Freitag in Tschechien leicht gesunken. Der Tageszuwachs lag bei 116 Fällen, am Donnerstag waren es 132 gewesen. Insgesamt sind hierzulande 6549 Menschen am Lungenleiden Covid-19 erkrankt.

Den offiziellen Daten nach sind in Tschechien 1174 Menschen von der Krankheit genesen. 173 Menschen starben an Covid-19.