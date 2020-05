Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Dienstag in Tschechien ähnlich hoch wie am Montag. Insgesamt 48 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet. Allerdings starb kein weiterer Covid-19-Patient. Damit war dies erst der zweite Tag seit dem ersten Todesfall ohne ein neues Opfer der Lungenkrankheit.

Insgesamt ist bereits bei 9050 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Insgesamt 6270 von ihnen gelten als genesen, 317 starben an der Erkrankung.