Corona-Infizierte: Tageszuwachs gesunken, kein Covid-19-Toter

Am Mittwoch wurden in Tschechien 36 Menschen auf das Coronavirus positiv getestet. Das war die niedrigste Zahl an Neu-Infektionen seit sechs Tagen. An den letzten zwei Tagen ist zudem kein weiterer Covid-19-Patient gestorben. Dies gab das Gesundheitsministerium in der Nacht zu Donnerstag bekannt.

Insgesamt ist bereits bei 9086 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. Insgesamt 6370 von ihnen gelten als genesen, 317 starben an der Erkrankung.