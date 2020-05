Corona-Infizierte: Relativ geringer Tageszuwachs in Tschechien

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Donnerstag in Tschechien relativ niedrig. Insgesamt 57 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet, das war der geringste Zuwachs seit drei Tagen. Insgesamt waren 0,81 Prozent der Tests positiv, was in etwa dem Anteil der Vortage entsprach.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Tschechien lag bei 8034. Von ihnen sind 4372 bereits von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Insgesamt 270 Menschen starben hierzulande an der Erkrankung.