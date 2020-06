Corona-Infizierte: Höchster Tageszuwachs seit elf Tagen

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Mittwoch in Tschechien so hoch wie zuletzt vor elf Tagen. 74 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist bei insgesamt 9441 Menschen hierzulande das neuartige Coronavirus festgestellt worden. 6752 von ihnen gelten als genesen, 324 starben an der Erkrankung.