Corona-Infizierte: Höchster Tageszuwachs in Tschechien seit einem Monat

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Montag in Tschechien so hoch wie zuletzt am 21. April. Insgesamt 111 weitere Fälle kamen hinzu. Diese Entwicklung sehe er bisher nicht dramatisch, sagte der leitende Epidemiologe am Gesundheitsministerium, Rastislav Maďar, am Dienstagmorgen in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Einige der Fälle gingen beispielsweise auf eine Testreihe unter den Bergarbeitern in Karviná / Karwin zurück, erläuterte der Mediziner.

Am Montag stieg auch die Zahl jener, die in Tschechien von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen sind, und zwar um 179 auf nun 5641 Menschen. Insgesamt 297 Menschen sind hierzulande an der Erkrankung gestorben.