Corona-Infizierte: höchster Tageszuwachs in Tschechien für den Mai

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Donnerstag in Tschechien so hoch wie zuvor noch nicht im Mai. Insgesamt 82 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet. Das bedeutete einen Anteil von mehr als einem Prozent an der Zahl der Tests. In den vergangenen Tagen hatte dieser Anteil immer deutlich unter einem Prozent gelegen.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt hierzulande mittlerweile bei 8351. 5241 Menschen sind von Covid-19 genesen, insgesamt 293 Menschen starben in Tschechien an der Lungenkrankheit.