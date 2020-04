Die Zahl der Coronavirus-infizierten Menschen ist am Dienstag in Tschechien auf 5033 gestiegen. Insgesamt kamen 195 neue Fälle hinzu, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Dabei wurde eine neue Rekordzahl an Tests durchgeführt, und zwar 7434.

Den offiziellen Daten nach sind bis Dienstag in Tschechien 181 Menschen von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. 91 Menschen starben an der Erkrankung.