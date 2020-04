Corona-Infizierte: Geringster Tageszuwachs in Tschechien seit 13. März

Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus lag am Dienstag in Tschechien so niedrig wie zuletzt am 13. März. Insgesamt 41 Menschen wurden am Montag positiv auf das Virus getestet. Die Gesamtzahl der Infizierten lag am Dienstagmorgen bei 7449.

Den offiziellen Daten nach leiden aktuell 4388 Menschen in Tschechien an der der Lungenkrankheit Covid-19, 360 Patienten werden in Kliniken behandelt, davon 73 auf Intensivstationen. In Tschechien sind bisher 2842 Menschen genesen. 223 Menschen starben bisher an der Erkrankung.