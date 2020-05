Corona-Infizierte: Erneut nur geringer Tageszuwachs in Tschechien

Die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag am Sonntag in Tschechien erneut sehr niedrig. Insgesamt 26 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet. Dies waren zwar acht mehr als am Samstag. Doch der Wert entspricht jenen, die es zuletzt Mitte März hierzulande gegeben hat. Allerdings wurden erneut vergleichsweise wenige Test durchgeführt, konkret 3870.

Insgesamt sind bis Sonntag 7781 Menschen hierzulande positiv auf das Virus getestet worden. Von ihnen sind 3587 bereits von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Insgesamt 248 Menschen starben bisher in Tschechien an der Erkrankung.