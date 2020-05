Corona-Hotspot: 343 Infizierte im Bergbau in Karviná – Lage unter Kontrolle

Die Grube Darkov des Bergbauunternehmens OKD in Karviná / Karwin ist nach wie vor der aktuelle Hotspot in der Coronavirus-Pandemie in Tschechien. Zum Samstag wurden 343 infizierte Personen registriert, davon sind am Samstag 14 neue Fälle hinzugekommen. Das geht aus den Informationen hervor, die das Gesundheitsamt des Kreises Mährisch-Schlesien am Samstagabend auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.

Von den positiv auf das Virus getesteten Personen sind 228 Bergarbeiter, darunter elf Pendler aus Polen. Die Zahl der Familienangehörigen, die sich angesteckt haben, liegt bei 109, wobei am Samstag elf Personen neu hinzugekommen sind. Des Weiteren sind sechs Beschäftigte aus einem anderen Arbeitsbereich von der Ansteckung betroffen. Außerhalb dieses Corona-Herds sei die epidemiologische Lage im Kreis Mährisch-Schlesien weiterhin stabil, bestätigte das Gesundheitsamt.