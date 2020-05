Corona: Achten Tag in Folge weniger als 100 Neuinfektionen

Der Tageszuwachs der Neu-Infektionen mit dem Coronavirus lag in Tschechien den achten Tag in Folge unter ein hundert. Am Freitag wurden 46 Menschen wurden positiv auf das Virus getestet.

Die Gesamtzahl der Infizierten in Tschechien lag bei 8078. Von ihnen sind 4414 bereits von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen. Insgesamt 273 Menschen starben hierzulande an der Erkrankung. Die Daten wurden am Samstagmorgen auf der Webseite des Gesundheitsministeriums veröffentlicht.