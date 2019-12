Computervirus legt Krankenhaus in Benešov lahm

Ein Hackerangriff hat am Mittwoch den Betrieb im Krankenhaus der mittelböhmischen Sradt Benešov / Beneschau lahmgelegt. Das Computersystem wurde in der Nacht von einem Kryptovirus befallen. Infolgedessen funktionieren weder Computer noch Geräte in der Klinik.

Laut einer Aussage des Klinikchefs Roman Mrva arbeiten IT-Spezialisten intensiv an der Beseitigung des Problems. Das könne im Extremfall mehrere Wochen dauern, so Mrva. Das Krankenhaus hat die Patienten aufgefordert, andere medizinische Einrichtungen in der Stadt aufzusuchen.