Collins wird in Prag auftreten

Der britische Sänger und Schlagzeuger Phil Collins wird am 25. Juni 2019 ein Konzert in der Prager O2 Arena haben. Das Konzert findet im Rahmen seiner Tournee mit dem Titel „Still Not Dead Yet Live“ statt. Dies teilten die Veranstalter des Konzerts am Montag mit. Karten für das Konzert werden ab 30. November verkauft.

In der Prager 02 Arena beendete Collins 2005 seine Tournee Final First Farewell Tour. Zwei Jahre später spielte er in Prag mit der Band Genesis. Zum ersten Mal trat Collins in Prag 1997 in der Sporthalle auf dem Messegelände auf.