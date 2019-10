CK Neckermann hat Kunden bisher 120.000 Euro zurückerstattet

Der tschechische Ableger von Neckermann Reisen – Teil des insolventen Reiseanbieters Thomas Cook – ist weiter damit beschäftigt, enttäuschten Kunden die Kosten für ihre abgesagten Urlaubsreisen zu erstatten. Bis Mittwoch hat das Reisebüro seinen Klienten über drei Millionen Kronen (ca. 120.000 Euro) zurückgezahlt, und die Rückerstattung wird auch in den nächsten Tagen fortgesetzt. Immer noch unklar ist die Zukunft des CK Neckermann, so der Name des tschechischen Ablegers. Die Leitung des Reisebüros verhandle weiter mit einem Investor, teilte der Sprecher des Unternehmens am Mittwoch mit.

CK Neckermann hat mit der Zahlung der Gelder am Mittwoch vor einer Woche begonnen. Das Unternehmen will sie binnen 14 Tagen ab dem Stornierungstermin an die Kunden zurückerstatten. Zunächst einmal sollen diejenigen entschädigt werden, die Ende September beziehungsweise Anfang Oktober in den Urlaub fliegen wollten. Das Reisebüro erstattet ihnen den vollen Preis. Ob auch die Reisen zu späteren Terminen gecancelt werden, hängt hauptsächlich vom Ergebnis der Verhandlungen mit dem potenziellen Investor ab.