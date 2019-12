Christdemokratischer EP-Abgeordneter Zdechovský will um Parteivorsitz kämpfen

Der Europa-Abgeordnete Tomáš Zdechovský will für den Vorsitzenden der Christdemokratischen Partei KDU-ČSL kandidieren. Er teilte dies gegenüber der Zeitung DeníkN am Montag mit. Sollte er zum Parteichef gewählte werden, wolle er seinen Sitz im Europa-Parlament aufgeben und die Partei in die Wahl ins Abgeordnetenhaus führen, sagte er.

Die Christdemokraten werden auf einem außerordentlichen Parteitag im Januar einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Der amtierende Parteichef Marek Výborný tritt von seiner Funktion aus familiären Gründen zurück.