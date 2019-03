Christdemokraten wählen neuen Vorsitzenden

Die tschechischen Christdemokraten wählen am Freitagnachmittag in Brno / Brünn einen neuen Vorsitzenden. Es ist der erste Wechsel an der Spitze der Parlamentspartei nach acht Jahren.

Der bisherige Vorsitzende Pavel Bělobrádek stellt sich nicht mehr zur Wahl. Die Christdemokraten bräuchten neue Impulse, sagte der 42-jährige Politiker. Selbst wolle er sich verstärkt um seine Familie kümmern, so Bělobrádek. Bei den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2017 erzielte die christdemokratische Partei 5,8 Prozent der Stimmen.