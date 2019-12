Christdemokraten planen Verfassungsklage gegen Erhöhung des Elterngelds

Die Christdemokraten wollen gegen die Erhöhung des Elterngelds beim Verfassungsgericht klagen, so wie sie am Dienstag vom Abgeordnetenhaus gebilligt wurde. Die Form sei diskriminierend, weil sie nicht alle Familien mit Kindern unter vier Jahre betreffe, führte Parteichef der Christdemokraten Marek Výborný an.

Das Elterngeld soll ab Januar um 80.000 Kronen (3100 Euro) auf 300.000 (11.800 Euro) Kronen aufgestockt werden. Dies betrifft etwa 280.000 Familien mit Kindern bis vier Jahre, die momentan die Sozialleistungen beziehen. Allerdings werden nicht etwa 70.000 Familien miteinbezogen, die zwar Kinder unter vier Jahre haben, aber die bisher geltende Gesamtsumme von 220.000 Kronen bereits ausgeschöpft hatten.