Chinesische Dissidentin Liu Xia zu Besuch in Tschechien

Die chinesische Bürgerrechtlerin Liu Xia ist zu Besuch nach Tschechien gekommen. Über den Besuch informierte der Nachrichtenserver Aktuálně.cz am Samstag. Die Dichterin und Fotografin war mit dem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo (1955-2017) verheiratet. Die Dissidentin wurde nach Tschechien von den Veranstaltern der internationalen Buchmesse „Svět knihy“ eingeladen, die jedes Jahr im Mai in Prag veranstaltet wird. Zum ersten Mal findet die Buchmesse in diesem Jahr in diesen Tagen auch in Plzeň / Pilsen statt. Der Dramaturg der Messe Guillaume Basset erklärte, das Programm sei im Mai zusammengestellt worden, als Liu Xia noch im Hausarrest gewesen sei. Die Veranstalter wollten auf die Bürgerrechtlerin mit einem Abend ihrer Poesie aufmerksam machen. Darum sei deren Freund, der Dissident und Schriftsteller Liao I-wu eingeladen worden, so der Dramaturg. Nachdem Liu Xia im Juli freigelassen worden war, wurde ihr angeboten, zur Buchmesse nach Pilsen zu kommen. Liu Xia stimmte zu, sie lehnte jedoch ab, sich am Programm für die Öffentlichkeit zu beteiligen.

Liu Xia traf nur bei einem Privatessen mit Ivan M. Havel zusammen. Sie dankte ihm für die Unterstützung, die sein Bruder Václav Havel ihr und ihrem Mann gewährte. Václav Havel war einer der Unterzeichner des Empfehlungsbriefs, dank dem Liu Xaiobo 2010 der Friedensnobelpreis verliehen wurde.