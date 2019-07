Chinesische Botschaft nennt Spionagevorwürfe gegen Huawei erfunden und kritisiert Prager Oberbürgermeister

Die Botschaft der Volksrepublik China in Prag hat neue Spionagevorwürfe gegen den Mobilfunkhersteller Huawei als erfunden zurückgewiesen. Man behalte sich weitere diplomatische Schritte vor, so ein Sprecher der Vertretung in einer Pressemitteilung vom Samstag. Die Botschaft reagiert damit auf eine Reportage des Investigativjournalisten Janek Kroupa für den Tschechischen Rundfunk. Kroupa wirft Mitarbeitern von Huawei in Tschechien darin vor, Informationen an die chinesische Botschaft und an Geheimdienste des Landes weiterzugeben.

Die chinesische Botschaft kritisierte des Weiteren erneut den Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib (Piraten) wegen dessen Haltung zu Taiwan. Es gebe nur ein China, so die Vertretung Pekings in der tschechischen Hauptstadt.