Chinesen interessieren sich verstärkt für Tschechisch-Kurse

An immer mehr Universitäten in China wird Tschechisch unterrichtet. Dies sagte die Tschechisch-Lehrerein Blanka Jaurisová, die an der Universität Peking Sprachkurse leitet. Bisher wurde laut Jaurisová gerade einmal an fünf Universitäten in der Volksrepublik Bohemistik angeboten. Im kommenden Jahr dürften es ein gutes Dutzend Hochschulen mit Tschechisch-Angebot sein, so die Pädagogin.

Blanka Jaurisová führt das steigende Interesse auf die besseren Wirtschaftsbeziehungen zwischen Prag und Peking zurück. An der Universität der chinesischen Hauptstadt selbst kann man Bohemistik bereits seit 1954 belegen.