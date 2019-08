China protestiert gegen Aussagen tschechischer Politiker zur Lage in Hongkong

Die chinesische Botschaft in Prag hat gegen Aussagen einiger tschechischer Politiker und Institutionen zur aktuellen Lage in Hongkong protestiert. In einer Erklärung, die auf Facebook veröffentlicht wurde, werden ihre Meinungen als falsch bezeichnet. Es handle sich um eine Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas, hieß es.

In der zurückliegenden Woche hat der Vorsitzende des Senatsausschusses für Außenpolitik, Pavel Fischer, an China appelliert, Gewalt in Hongkong zu vermeiden. Auch tschechische Gewerkschaften schickten einen offenen Brief an den chinesischen Botschafter in Prag.