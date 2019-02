Chef der Piratenpartei: Interessenskonflikt von Babiš könnte auch Banken interessieren

Der Vorsitzende der Piratenpartei Ivan Bartoš ist davon überzeugt, dass die Behörden auf die Tatsache reagieren sollten, dass zahlreichen Analysen zufolge Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) im Interessenskonflikt ist. Bartoš sagte im Gespräch für den Nachrichtenserver Aktuálně.cz, in diesem Fall könnten auch die Banken eine Rolle spielen, bei denen die Holding Agrofert laut Bartoš Kredite im Wert von rund 35 Milliarden Kronen (1,4 Milliarden Euro) aufgenommen hat.

Der Piratenchef reagierte im Gespräch auf die Entscheidung des Stadtamtes in Černošice, gegen die Premier Babiš am Dienstag eine Berufung einreichte. Das Amt befasste sich damit, ob der Premier im Interessenkonflikt ist, wenn er auch die Medien, deren Eigentümer er war, in die Treuhandfons übergeben hatte. Die Entscheidung wurde nicht veröffentlicht, das Amt hat offensichtlich nicht zugunsten von Babiš entschieden.