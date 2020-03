Chef der Kommission für Geheimdienstkontrolle: Brief chinesischer Botschaft ist inakzeptabel

Führende Politiker des Landes sollten darüber beraten, wie Tschechien reagieren soll, wenn fremde Länder Druck ausüben. Das sagte der Vorsitzende der Kommission des Abgeordnetenhauses für die Nachrichtendienstkontrolle, Pavel Bělobrádek (Christdemokraten), am Mittwoch. Seine Worte bezogen sich auf einen Brief der chinesischen Botschaft, in dem China den ehemaligen Senatsvorsitzenden Jaroslav Kubera (Bürgerdemokraten) vor einer Taiwan-Reise warnte.

Die Kommission beriet sich am Mittwoch über das chinesische Schreiben, dazu war auch Nachrichtendienstchef Michal Koudelka geladen. Einige Formulierungen in dem Brief sind Bělobrádek zufolge inakzeptabel. So wurde in dem Schreiben im Falle der Taiwan-Reise mit Strafen für den Senatspräsidenten sowie für tschechische Firmen gedroht. Die Kanzlei von Staatspräsident Miloš Zeman ergänzte den Brief um ein zusätzliches unterstützendes Schreiben und übergab alles Mitte Januar an Kubera.

Die tschechisch-chinesische Beziehungen sollen Thema einer Beratung führender tschechischer Politiker am Mittwochnachmittag sein.