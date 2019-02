Chef der Bürgerdemokraten: In der Ano-Partei sind alle von Babiš abhängig

Der Vorsitzende der Bürgerdemokraten Petr Fiala sagte am Sonntag nach dem Ano-Parteitag, niemand habe ein anderes Resultat erwartet. Auf dem Parteitag wurde Andrej Babiš zum Ano-Vorsitzenden wieder gewählt. Fiala erklärte, es sei offensichtlich, dass in der Ano-Partei jeder und alle von einer einzigen Person – von Andrej Babiš – abhängig sind. Dem Bürgerdemokraten zufolge ist Ano-Partei eine eindeutig linke Partei geworden. Fiala forderte erneut Premier Babiš auf, an einer offenen Fernsehdiskussion mit ihm teilzunehmen. Eine Fernsehdebatte habe der Premier bisher seit mehr als einem Jahr gemieden, so Fiala.

Der Vorsitzende der Sozialdemokraten und Vizepremier Jan Hamáček erklärte, das Resultat der Wahl könne erwartet werden, weil Babiš eine sehr starke Position in der Ano-Partei habe. Die Ano-Partei ist Hamáček zufolge sehr flexibel, was deren Programm anbelangt.

Der Vorsitzende der Partei Top 09 Jiří Pospíšil reagierte auf die Wiederwahl von Babiš mit den Worten, die Ano-Delegierten hätten einen Menschen zum Parteichef wieder gewählt, wegen dem unser Land nach allen seinen absurden Causae wieder Mal auf der Liste der Staaten Osteuropas aufgetaucht sei.