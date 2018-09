Charles Daniel Balvo ist neuer apostolischer Nuntius in Tschechien

Erzbischof Charles Daniel Balvo ist neuer Apostolischer Nuntius in der Tschechischen Republik. Sein Name wurde am Freitag vom Vatikan veröffentlicht. Der Sprecher der Tschechischen Bischofskonferenz František Jemelka informierte darüber die Nachrichtenagentur ČTK. Balvo war in der Vergangenheit bereits bei der Apostolischen Nuntiatur in Prag beschäftigt. Der Generalsekretär der Tschechischen Bischofskonferenz Stanislav Přibyl teilte via Twitter mit, er freue sich und wünsche dem Nuntius, dass seine Mission in Tschechien gesegnet ist.

Balvo stammt aus Brooklyn, er war Apostolischer Nuntius unter anderem auf Neuseeland, in Kenia und im Südsudan.