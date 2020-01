Champions Hockey League: Hradec Králové siegt 3:1 in Stockholm

Die Eishockeyspieler des tschechischen Vereins Mountfield HK stehen mit einem Bein im Finale der Champions Hockey League (CHL). Am Dienstagabend haben die Ostböhmen das Halbfinalhinspiel beim schwedischen Club Djurgaarden Stockholm mit 3:1 gewonnen. Die Gastgeber gingen zwar schon nach drei Minuten in Führung, doch dann sorgten ein Tor von Richard Nedomlel und zwei Treffer von Matěj Chalupa für die Wende. Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Hradec Králové / Königgrätz statt.

Das zweite Halbfinale ist ein rein schwedisches Duell. Die erste Partie hat Luleå Hockey mit 3:2 bei Frölunda Göteborg für sich entschieden.