Causa Storchennest: Präsident Zeman sieht von Begnadigung Babišs ab

Im Falle einer Verurteilung von Premier Andrej Babiš in der Betrugscausa Storchennest will Staatspräsident Miloš Zeman von einer Begnadigung des Ano-Politikers absehen. Dies bestätigte das Staatsoberhaupt in einer Talkshow des Privatsenders TV Barrandov am Donnerstag. Darauf habe er sich mit Premier Babiš geeinigt, so Zeman. Außerdem sehe er für eine Begnadigung in diesem Fall sowieso keinen Grund.

Dem tschechischen Regierungschef wird im Falle des Luxusressorts Storchennest die Veruntreuung von EU-Mitteln vorgeworfen. Die Prager Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen zwar eingestellt, Oberstaatsanwalt Pavel Zeman hob diese Entscheidung jedoch auf.