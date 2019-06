Casey Affleck stellt seinen Film beim Filmfestival in Karlsbad vor

Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Casey Affleck hat am Sonntag beim Internationalen Filmfestival in Karlovy Vary / Karlsbad seinen Film Light of My Life vorgestellt. Er hat selbst auch das Drehbuch geschrieben, den Film produziert und spielt eine der Hauptrollen. Affleck sagte, er habe schon vor vielen Jahren mit der Arbeit an dem Streifen angefangen. Er würdigte die Leistung der jungen Schauspielerin Anna Pniowsky, die mit ihm nach Karlsbad kam.

Der Oscarpreisträger Casey Affleck war Gast des Karlsbader Filmfestivals schon vor zwei Jahren. Damals nahm er den Preis des Festivalpräsidenten Jiří Bartoška entgegen. Seitdem hat er gute persönliche Kontakte zu den Veranstaltern. Am Sonntag erklärte er, er halte das Festival in Karlsbad für das beste Festival auf der Welt. Wie er bemerkte, besucht er wirklich viele Festivals.