Caritas Brünn baut Klinik im Irak

Die Caritas der Diözese Brno / Brünn baut im Irak eine Klinik. Sie soll Mitte Oktober eröffnet werden, teilte eine Caritas-Sprecherin mit. In der Klinik werden auch ein Operationssaal sowie ein Labor sein. Die Klinik wird in Kurdistan in der Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden erbaut. Es werden dort der Sprecherin zufolge irakische Ärzte arbeiten.

Die Caritas hat im Irak bereits eine Klinik erbaut. Mit der zweiten Klinik wird auch eine Bäckerei eröffnet. Dort werden Frauen angestellt, die aus der IS-Gefangenschaft freigekauft worden sind.